日本プロ野球選手会は10日、都内で日本野球機構（NPB）と事務折衝を行った。今年で4回目の「現役ドラフト」について森忠仁事務局長は、在籍年数と登録日数で自動的に指名対象選手をリストアップできるように求め「“マイナーFA”のような制度も考えなくてはいけない」と提案した。大リーグの「マイナーFA」は、マイナー所属7シーズン以上で40人枠外の選手が自動的にFAとなる制度。NPBからは2巡目の活性化を目的として制度の