今夏甲子園大会を出場辞退した広陵（広島）で1月に発生した部内暴力について、加害生徒とされている3年生1人が10日、SNS上の投稿で名誉を傷つけられたとし、名誉毀損（きそん）罪で複数の人物を刑事告訴した。午前11時に代理人弁護士が東京地検に告訴状を提出。被告訴人には被害生徒の親権者とみられる者、告訴人を誹謗（ひぼう）中傷した者が含まれている。同部では1月、告訴人を含む3年生が下級生1人に暴行や暴言を行う不祥