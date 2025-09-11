◇セ・リーグ巨人4―3広島（2025年9月10日東京D）巨人・坂本が代打で決勝の左犠飛を放った。同点の8回1死満塁で登場。島内に2球で追い込まれながらも「どこかで来ると頭にあった」と6球目で初めて来たチェンジアップを外野まで運んだ。19年目の今季、7月中旬以降は主に代打で出場。「初めて経験しているけれど、後から出る選手は本当に大変なんだなと。あんまり気負わずに体幹とか体の準備だけはして。求められたところ