今週末は3日間開催。3歳牡牝3冠目のトライアルで春のクラシックホースが始動する。日曜阪神の秋華賞TR「第43回ローズS」の追い切りが10日、東西トレセンで行われ、オークス馬カムニャックは坂路をシャープな脚さばきで駆け上がり、ラスト1F12秒1をマーク。夏を越して進化した姿を披露する準備は整った。パワーアップした姿を見せた。オークス馬カムニャックは午前6時過ぎ、坂路に登場。最初の2Fは15秒7→14秒3とゆったり入って