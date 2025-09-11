楽天・浅村の復帰後初安打は幻となった。約1カ月ぶりに1軍昇格し、2回2死一塁で左前打を放った。2回終了時に降雨ノーゲームとなったが「雨で記録にはならないけど、感覚的には良かった」と充実した様子だった。2軍では南魚沼や盛岡、石巻など地方遠征にも参加。「今まで接してこなかった（若い）選手と一緒にできていい時間だった。フレッシュな気持ちで楽しくできたし、大事だと思った」と振り返った。また、試合では2回