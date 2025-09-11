女優の沢口靖子（60）が初めてフジテレビ月9ドラマに主演する10月6日スタート「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（月曜後9・00、初回15分拡大）の追加キャストが11日、同局から発表された。新たに、安田顕、黒島結菜、一ノ瀬颯、馬場園梓、金田哲、松角洋平、白本彩奈、板谷由夏が出演する。2010年に始まった「絶対零度」シリーズの最新作。1、2期は上戸彩、3、4期は沢村一樹が主演を務めた。今回は特殊詐欺やサイバーテロな