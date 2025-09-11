◇セ・リーグDeNA6―1阪神（2025年9月10日甲子園）DeNAの東が5回6安打1失点で並んでいた阪神・才木を抜いて、リーグ単独トップで昨季に並ぶ13勝目を挙げた。「チームの勝ちが最優先」というエースは「丁寧にいき過ぎて」95球を要し、短い回での降板となったものの「何とか抑えて試合を壊さずに済んだ。粘れたことが非常に大きい」と納得顔だった。初回2死二塁で佐藤輝の打球を右翼・蝦名が薄暮で見失い、不運な適時二