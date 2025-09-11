巨人は6月3日に89歳で他界した終身名誉監督の長嶋茂雄さんのお別れの会（11月21日、東京ドーム）の概要を10日、発表した。会場内では長嶋さんにゆかりのある品々や写真などを展示。案内状を持つ人が対象の関係者の部は午前10時半開式。グラウンドに祭壇を設ける。式典では弔辞や献花、特別映像の上映などを予定している。案内状は球界関係者らに送る予定。一般の部は午後3時開場、午後7時受け付け終了。誰でも参列可能で、