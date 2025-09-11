◇セ・リーグヤクルト3―6中日（2025年9月10日神宮）ヤクルトは村上の4試合ぶりのアーチも勝利に結びつかなかった。4点を追う4回無死一塁、初対戦だった金丸の外角低め150キロ直球を左翼席中段まで運んだ。19号2ランを「手応えは良かった」と振り返り、ラミレス（01〜07年）に並ぶ7年連続20本塁打の球団記録まであと1本に。主砲が気を吐くも、投手陣が踏ん張れなかった。先発ランバートは4回4失点、救援陣も2失点。高