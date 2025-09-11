23、24年は9勝止まりだった西武・隅田がプロ初の2桁勝利へまた足踏みだ。8月9日の楽天戦で9勝目を挙げてから3試合勝利なし。4度目の挑戦の楽天戦は2回終了降雨ノーゲームとなった。2回2安打無失点の内容に「練習から良くて、良すぎて怖さがあったので気をつけて投げた」と振り返った。楽天モバイルパークでは今季2度雨天中止を経験。同球場で雨にたたられるのは3度目で「（雨男の）本領発揮してると思います」と苦笑い。そ