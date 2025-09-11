女優沢口靖子（60）が主演するフジテレビ系「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（10月6日開始、午後9時）の新キャストが発表され、安田顕（51）黒島結菜（28）板谷由夏（50）らが出演する。黒島は24年7月に第1子出産を発表後、地上波連ドラに出演するのは初めて。「絶対零度」シリーズ第5弾の今回は「情報犯罪特命対策室」（通称DICT）が舞台。沢口演じる女性刑事・二宮奈美を中心に、特殊詐欺やサイバーテロといった情報犯罪に立ち