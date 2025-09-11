テレビ朝日は10日、東京・六本木の同局で、10月の改編説明会を行った。バラエティーでは、特番から2番組がレギュラー化する。石原良純と小泉孝太郎がMCを務める「日本探求アカデミックバラエティ火曜の良純孝太郎」（火曜午後8時）、ヒロミと相葉雅紀による「相葉ヒロミのお困りですカー？」（木曜午後7時）で、寺田伸也コンテンツ編成局長は「ともにMC2人の仲がいい。過去の特番でも好評だった」と期待を寄せた。