2日に肺炎のため90歳で亡くなった、吉行和子さんが今年2月に撮影に参加した映画「あなたの息子ひき出します！」（26年公開）の深川栄洋監督（49）が、訃報発表から一夜明けた10日、日刊スポーツの取材に応じた。吉行さんが最後に演技をした作品であり、演じた役名が名前と同じ「和子」だったことを明かした。「あなたの息子ひき出します！」は、内閣府の調べで15〜64歳の146万人がひきこもり状態にあり、うち4分の1が10年以上、ひ