4日に肺炎で82歳で死去した歌手橋幸夫（本名・橋幸男）さんの葬儀告別式が10日、東京・小石川の傳通院で営まれた。親交の深かった歌手やファンら約600人が参列し、最後の時間を過ごした。涙雨に打たれながら、ヒット曲を背に旅立った。棺には身だしなみに人一倍気を使っていた橋さんが愛用していたくしや鏡、ステージ衣装の黒いジャケットや白い紋付き、ステージに戻るために最近仕立てたというジャケットが納められた。出棺時には