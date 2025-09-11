元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が10日、都内で「ニベアルーセントビューティ美容液ボディミルク」発売記念PRイベントに登壇した。新イメージキャラクターに就任し、淡いブルーのドレスで登場。出演CMを自身のデコルテに映し出す演出が披露され「初体験ですね。私のデコルテの面積が小さくて（撮影が）結構大変だったんです」。ボディケアは「日々の積み重ねが大事」と力説した。