桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がダブル主演する10月8日スタートのドラマ『ESCAPEそれは誘拐のはずだった』（日本テレビ系／毎週水曜22時）に、追加キャストとして志田未来、富田靖子、山口馬木也、松尾諭、結木滉星の出演が決定した。【写真】桜田ひより×佐野勇斗『ESCAPEそれは誘拐のはずだった』10.8スタート！完全オリジナル脚本の“予測不能な逃亡劇“本作は、完全オリジナル脚本の“予測不能な逃亡劇”。演出は『