アナウンサー、キャスターが多数在籍する「セント・フォース」から、人気アナウンサー3名が、11日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）41号に登場。美しすぎるグラビアを披露し本誌を飾った。【別カット】刈川くるみアナのキュートすぎる浴衣ショット（ほか6枚）表紙＆巻頭グラビアに登場するのは、『Oha!4 NEWS LIVE』『日テレNEWS24』に出演中の刈川くるみだ。清楚で優しさ溢れる笑顔と抜群のスタイル、まさに才色兼備を