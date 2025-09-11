◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３広島（１０日・東京ドーム）どの打順よりも、一番気楽に打っているように感じる。「２番・キャベッジ」は据わりがいい。初回に２点を先制された直後の一発。甘い球を見事に捉えた。流れを引き戻す最高のタイミングだったし、２番に据えた阿部監督の期待通りだと思う。６回の第３打席で見せた強引さをなくせば、もっと数字は上がる。７回２死満塁は完全に打ち損じた。しかし、ようやく打順が