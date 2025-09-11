◆国際親善試合日本０―２米国（９日・米オハイオ州コロンバス）サッカー日本代表「森保ジャパン」は、米国代表に０―２で完敗した。ＦＩＦＡランキング１７位の日本は上位のメキシコ（１３位）、米国（１５位）に挑んだ米国遠征を１分け１敗で終了。底上げが期待されたＢチームが不発に終わり、来年のＷ杯本大会に向けた代表サバイバルは混沌（こんとん）としてきた。各ポジションの選手らの代表入りを、Ｗ杯担当の岡島智哉記