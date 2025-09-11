ベッツは同僚を称えることも忘れなかった(C)Getty Imagesスター軍団の大黒柱が好調だ。現地時間9月9日、ドジャースのムーキー・ベッツは、本拠地ドジャースタジアムで行われたロッキーズ戦に「2番・遊撃」として先発出場。3回に2試合ぶりとなる17号2ランを放つなど、4打数2安打2打点と躍動した。この日は、チームも7-2で快勝し、連勝を3に伸ばしている。【動画】佐々木朗希がメジャー復帰へ！5度目のリハビリ登板で三振を奪う