今川は昇格即、今季初本塁打を含む3打点と大暴れした（C）産経新聞社日本ハムは9月9日のソフトバンク戦（エスコンF）に7−4と勝利。難敵モイネロに対し、新庄剛志監督が抜擢した2人が3発と盛り立て、大きな勝利をもぎ取った。球界屈指の左腕リバン・モイネロ攻略の口火を切ったのは9日に登録され、すぐに「2番・中堅」で先発した今川優馬だった。3点を追う2回無死二塁の場面、モイネロの144キロカットボールを迷いなく振り切り