▼アイサンサン（佐々木師）理想通りの追い切り。以前に比べて落ち着いているのがいい。使って良くなっている。1F延長も苦にしないと思う。▼ヴーレヴー（浜中）休養を挟んで落ち着きが出てきた。少し（体が）大きくなって、動きもスムーズだった。うまく折り合って好位から運ぶ形が理想。▼コンドゥイア（鷲頭）放牧に出してひと回り大きくなって帰ってきた。ここに照準を合わせて、動きもいいですよ。ストライドが大きいの