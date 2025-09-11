先週の紫苑Sに続くトライアル制覇を狙う藤原厩舎のルージュソリテールは、西塚（レースは横山武）を背に芝コース単走でサッとしまいを伸ばした。藤原和助手は「先週、併せ馬で長めを乗り込んでいい動きだった。今朝はサッと調整したが、いい雰囲気だったよ」とうなずく。5月のスイートピーSは2番手から抜け出してV。「春に比べて落ち着いているし、体も少し大きくなった。能力は高いので重賞でも楽しみ」と期待十分に送り出す