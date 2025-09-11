きょうも秋雨前線が西〜東日本に横たわります。さらに寒気も入るということで、一時的に激しく降るという所もあるでしょう。この雨はあすにかけて降りやすい状態が続きます。一方で、北東北や北海道、沖縄では晴れる所が多くなるでしょう。前線の南下に伴い、一時的に秋の空気に覆われるため、東日本を中心に朝よりも夜の方が気温が下がるという所が多くなります。一枚羽織るものを持っておくと安心です。（気象予報士・森本 啓介