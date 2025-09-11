米FRBのクック理事＝8月23日、米ワイオミング州（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は10日、連邦地裁が連邦準備制度理事会（FRB）のクック理事の解任を一時的に差し止めたことを不服として、ワシントンの連邦高裁に上訴した。トランプ氏は、クック氏が理事就任前に住宅ローン申請で不正を行ったと主張して解任を通告。クック氏がこの通告は違法だと提訴していた。地裁は9日、一時的な差し止めを命じた。法