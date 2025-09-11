ＡＫＢ４８の秋山由奈（１９）が４月に正規メンバーに昇格し、自信を持って活動に臨んでいる。ＹｏｕＴｕｂｅ「ＡＫＢの素を出すちゃんねる」でも特技のバスケットボールを生かして活躍。個人の活動でも、演技の仕事に意欲を示した。明るい性格と笑顔でファンが急増している。活発な印象の通り、小３から高１まで７年以上バスケットボールを続け、アイドルとなってその特技が披露された。「バスケを活動につなげられたらいいな