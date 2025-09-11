ケンタッキーフライドチキンは9月17日から、今年も「にんにく醤油チキン」を数量限定で販売する。価格は330円（税込み）。「にんにく醤油チキン」は、相性抜群の組み合わせ“にんにく×醤油”の香ばしい風味が魅力のチキン。KFCならではのサクサク衣とジューシーなチキンに、にんにく醤油の旨みが絡み合い、食欲をそそる。さらに、唐辛子のピリッとした辛みと胡麻の香ばしさがアクセントとなり、奥行きのある味わいが口の中いっぱ