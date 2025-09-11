◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３広島（１０日・東京ドーム）手負いの右手で岸田が押し返した。２点を追う４回２死一塁。カウント２―２からの７球目、大瀬良の真ん中１４３キロ直球を捉えた。快音を鳴らした打球は左中間席最前列に到達。「次のバッターにつなぐ意識が結果的にホームランになったので良かったです」。気迫の一振りから飛び出した７号２ランで試合を振り出しに戻した。献身性も光った。「なんとか転がそうと