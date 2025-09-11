８月２９日に長女の女優・趣里が結婚と第１子妊娠を発表した元「キャンディーズ」の歌手・伊藤蘭が最新ショットを披露した。６月３０日に手首を骨折したことを報告し、７月に開催予定だったライブ３公演を中止することを発表していた伊藤は、１１日までに更新した自身のインスタグラムに「そろそろライヴが近づいてきてます久しぶりにスタジオに入りましたが歌っては休んだり、休んでは…また休んだり頑張ります」と記し