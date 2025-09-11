◆国際親善試合日本０―２米国（９日・米オハイオ州コロンバス）【コロンバス（米オハイオ州）９日＝金川誉】日本代表は米国代表に０―２で完敗。ＦＩＦＡランキング１７位の日本は上位のメキシコ（１３位）、米国（１５位）に挑んだ米国遠征を１分け１敗で終えた。２６年北中米Ｗ杯の開催地でホスト国を相手に無得点。掲げる「Ｗ杯優勝」が現実とはほど遠いことが露呈した。試合後に会見した森保一監督（５７）は厳しい現実を