◆米大リーグレンジャーズ―ブルワーズ（１０日・テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）ブルワーズのフレディ・ペラルタ投手が１０日（日本時間１１日）、敵地のレンジャーズ戦に今季３０試合目の先発し、２回にジェイク・バーガー内野手に１５号本塁打を浴び、今季メジャー最長の連続イニング無失点は３０でストップした。ペラルタは２回先頭のバーガーに対しカウント１―２と追い込んだ５球目に高めの９３