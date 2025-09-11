ピックデムッシュはWコースで併せ馬。サトノラポール（3歳1勝クラス）を2馬身追走すると、直線は僚馬の内へ。弾むようなフットワークで加速し、余力十分に併入した。6F85秒2〜1F11秒7（馬なり）。鹿戸師は「仕上がりは問題ない。動きも良かった」とうなずく。中山2200メートルは2戦2勝とメンバー随一の舞台巧者。「相性が良いコースなので楽しみ」と好走に期待していた。