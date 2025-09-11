４日に肺炎のため８２歳で死去した歌手、俳優の橋幸夫（はし・ゆきお＝本名・橋幸男）さんの葬儀・告別式が１０日、東京・小石川の傳通院で営まれ、歌手の三善英史（７１）ら約６００人が参列。橋さんとの別れを惜しんだ。出棺前には歌手の三田明（７８）が弔辞を述べ、「悲しくて涙雨になりましたね」などと語りかけた。大ヒット曲「いつでも夢を」をデュエットした俳優の吉永小百合（８０）は弔電を寄せた。空が泣いているよ