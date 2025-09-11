レッドバンデは佐々木を背にしてWコースへ。1馬身前に置いたレイククレセント（4歳1勝クラス）を目標にスムーズな追走。内に入った直線は馬なりで併入した。時計は5F67秒6〜1F11秒4。大竹師は「気持ち重いかな。もう少し持ったままで鼻面を合わせられれば。この追い切りで当日は（馬体重が）プラス1桁台ならいいのですが。力強さはあるし、つくべきところに筋肉はついてきた」と、課題と成長をストレートに伝えた。