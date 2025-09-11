「国際親善試合、日本代表０−２米国代表」（９日、コロンバス）日本代表は米国代表に０−２で完敗した。６日のメキシコ代表戦から先発を総入れ替えした日本はリズムをつかめず、前半３０分に先制された。後半途中に三笘薫（２８）＝ブライトン＝らを入れて攻勢に出たが、同１９分に２点目を許した。世界ランキングは日本が１７位。２０２６年Ｗ杯北中米３カ国大会の開催国の一つである米国は同１５位で、対戦成績は通算２勝２