バレーボール女子日本代表のフェルハト・アクバシュ監督（３９）が１０日、オンライン会見で就任１季目について手応えを口にした。２８年ロサンゼルス五輪に向け、女子日本代表初の外国人監督としてチームを率いている。ネーションズリーグ、世界選手権の結果とも４位。「私たちが注力するところはチームをより向上させること。明るい将来が見えた」と語った。世界選手権の３位決定戦・ブラジル戦でチーム最多の３４得点を決め