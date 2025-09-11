皐月賞（14着）以来の復帰戦となるジーティーアダマンは坂路で単走追い。前肢を大きく振り上げ、パワフルに登坂。上村師は「1週前もしっかりやれているし、休み明けだがいい状態」と仕上がりに胸を張る。ダービーを自重して成長を促した。「キャリアが浅いので能力に期待したい。すみれS（1着）のような競馬ができれば十分通用する」と期待を寄せていた。