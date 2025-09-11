◇天皇賜杯第80回全日本軟式野球大会ENEOSトーナメント最終日・決勝秋田・大阪シティ信用金庫2―0SECカーボン（2025年9月10日グリーンスタジアムよこて）決勝が行われ、大阪シティ信用金庫が2―0でSECカーボンを退け、4年ぶり5度目の優勝を飾った。最優秀選手賞には、決勝を含む4試合に登板、完全試合1試合を含む3完封で計31イニングを無失点に抑えた松岡潤樹投手（30）が選ばれた。“ミスターパーフェクト”の松岡が決