飛びよし！ 見た目よし！ と話題の「G440 HL」をクローズアップ。その実力は!? アマチュア3人の試打で実証！ 「飛び重心」効果で高弾道＆飛距離アップ！G440の軽量モデル 「もっと速く振りたい」「弾道が低くて飛ばない」「キャリーを伸ばしたい」。そんな人にぜひとも試してもらいたいドライバーが、PINGの「G440 HL MAX」と「G440 HL SFT」だ。 ハイローンチ（高弾道）の意味を冠する「HL」