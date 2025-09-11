カーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選（１２月、カナダ・ケロウナ）の代表決定戦は、１１日に北海道の稚内市みどりスポーツパークで開幕する。女子はＳＣ軽井沢ク、フォルティウス、ロコ・ソラーレの三つどもえで争い、男子はコンサドーレとＳＣ軽井沢クの一騎打ち。１０日は会場で公式練習とスキップの会見が行われ、それぞれが意気込みを語った。言動から自信がにじみ出た。公式練習で１時間半、みっちり氷の状態