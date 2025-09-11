新潟県柏崎警察署内で、取り調べを受けていた際に警察官から逮捕状を奪い取り引き裂いたとして、34歳の無職の男が現行犯逮捕されました。公務執行妨害で現行犯逮捕されたのは柏崎市半田の無職の男（34）です。男は9月7日午前5時すぎ、別の事件で前日に柏崎警察署に出頭し取り調べを受けていたところ、男に出されていた逮捕状を警察官から奪い取り引き裂きました。警察の調べに対し男は「ウソの内容が書かれた逮捕状を破っただけで