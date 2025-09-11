▼アスクカムオンモア（藤原和助手）中1週でも順調で状態はいい。ただ、気性面で難しいところがあるし、ハンデも見込まれた。▼イングランドアイズ（安田景助手）誘導する形でしたが、いい感じでした。どっしりしてきて大人になっています。▼ヴェルテンベルク（宮本師）動きは良かった。相手は強くなるけど、やれると思っている。▼エアファンディタ（池添師）去勢して別馬のように馬っ気がなくなった。8歳なので強気なこ