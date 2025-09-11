演歌歌手鳥羽一郎（73）の持ち歌全1070曲が10日にサブスクリプション（定額聴き放題）で配信開始された。来月1日発売の新曲「昭和のおとこ」も先行配信されたことを記念し、都内でマグロ解体ショーを開催。元マグロ漁船船員の鳥羽は、宮城・塩釜産の102キロの大物をさばき、「気持ちよかった。昔のことを思い出した」と胸を熱くした。全曲配信に向けて「半分以上の曲は覚えてないからどんな歌を歌っていたか聴くのが楽しみ」