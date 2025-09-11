陸上の世界選手権東京大会は１３日から２１日までの９日間、国立競技場をメイン会場に開催される。出場選手紹介２回目は、男子４００メートルと１６００メートルリレー代表の佐藤風雅（２９）＝ミズノ＝をピックアップする。日本選手権４００メートルでの失格が８月下旬に取り消され優勝となり、舞い込んできた３大会連続の代表権をつかんだ。パリ五輪の悔しさをバネに、国立競技場で“地鳴り”を響かせる。舞い込んできた代表