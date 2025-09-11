アメリカ西部・ユタ州で10日、トランプ大統領を支持する活動家のチャーリー・カーク氏が政治イベント中に銃で撃たれ、病院に搬送されました。アメリカメディアによりますと10日、ユタ州ユタ・バレー大学で開かれた政治イベントで、共和党の支持を訴える保守系の政治活動家チャーリー・カーク氏が登壇中に首付近を銃撃され、病院に搬送されました。詳しい容体はわかっていません。銃撃はキャンパス内の建物の屋上から行われたとみら