中京テレビ・日本テレビ系ドラマ『おいしい離婚届けます』(10月1日スタート、毎週水曜24:24〜)に、村重杏奈、入山法子、竹財輝之助が出演する。村重杏奈前田公輝と水沢林太郎が演じる離婚弁護士と探偵という公私共にパートナーの2人がタッグを組み、パートナーに裏切られ、傷ついた依頼者たちのためなら手段を選ばず、とことん寄り添い、依頼者にとっての“最高の未来”を届けるべく戦っていく同ドラマ。村重が演じるのは、音喜多