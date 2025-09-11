【モデルプレス＝2025/09/11】女優の桜田ひよりとM!LKの佐野勇斗がW主演を務める10月8日スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（毎週水曜22時〜）より、レギュラーキャストが一挙公開された。【写真】佐野勇斗「イケメンすぎる」と話題の父親◆桜田ひより＆佐野勇斗W主演「ESCAPE それは誘拐のはずだった」今作は完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質と誘拐犯の2人が逃避行を始めた