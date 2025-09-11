◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３広島（１０日・東京ドーム）巨人は坂本が８回１死満塁から、勝ち越しとなる左犠飛で勝利。これが決勝点となった。今季、坂本の代打起用は１９度目。１６打数５安打の代打率・３１３、１本塁打、９打点（２犠飛、１四球）をマークしている。この日の犠飛は決勝打となったが、坂本の代打勝利打点は（結果の下は打点、飛は犠飛）年・月・日相手回結果殊勲０７・９・６対中（１２）［安