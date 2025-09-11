タレント・小野真弓（４４）が海でのオフショットを披露した。１１日までにインスタグラムで「こんにちは今日も暑い！」と書き出し、千葉の鋸南町を訪れたことを報告。「木更津からは４０分くらいランチ食べいこーよ！ってノリでご近所のお友達と３人で車でぶーんとオシャレな空間で、波の音を聞きながら大きなソファでゴロゴロしたり海もチラリと入ったりご飯も美味しかった」とつづり、「千葉のオススメの場所増