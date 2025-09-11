※経済指標 【米国】 ＊米生産者物価指数（ＰＰＩ）（8月）21:30 結果-0.1％ 予想0.3％前回0.7％（0.9％から修正）（前月比） 結果2.6％ 予想3.3％前回3.1％（3.3％から修正）（前年比） 結果-0.1％ 予想0.3％前回0.7％（0.9％から修正）（コア・前月比） 結果2.8％ 予想3.5％前回3.4％（3.7％から修正）（コア・前年比） 卸売在庫（確報値）（7月）23:00 結果0.1% 予想0.2%